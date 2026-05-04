Ferroviária e Juventus decidem título da Série A2 do Paulista na quinta (7) e quarta (13)

Novos integrantes da elite do futebol de São Paulo em 2027, Ferroviária e Juventus agora decidem o título do Paulistão A2 Rivalo de 2026 em jogos de ida e volta. Dona da melhor campanha na somatória das fases, a Locomotiva de Araraquara decide a taça em casa e joga por um empate no placar agregado para ser campeã. O time da Mooca, que é mandante no jogo de ida, precisa ter vantagem para ficar com o título.
A partida de ida da decisão acontece nesta quinta-feira, 7 de maio, às 10h, quando os finalistas se enfrentam no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, na Mooca, em São Paulo. Já a grande decisão será na quarta-feira, 13 de maio, às 19h15, na Arena da Fonte, em Araraquara.
Ambos os confrontos terão transmissão da Xsports na TV e no YouTube, além dos canais da Ulisses TV e Metrópoles Esportes no YouTube.
Em busca do bicampeonato do Paulistão A2 Rivalo - foi campeão em 2005-, o Juventus retorna à elite estadual após 18 anos, já que a última vez que disputou o Paulistão foi em 2008.
Já a Ferroviária, campeão da Série A2 em 1955, 1966 e 2015, busca o tetracampeonato depois de confirmar o retorno à elite três edições após o rebaixamento em 2023.
Confira detalhes dos jogos decisivos pelo título do Paulistão A2 Rivalo 2026:
Jogo de ida
Quinta-feira, 7 de maio
10h
Juventus x Ferroviária
Xsports TV, YouTube Xsports, Ulisses TV e Metrópoles Esportes
Jogo de volta
Quarta-feira, 13 de maio
19h15
Ferroviária x Juventus
Xsports TV, YouTube Xsports, Ulisses TV e Metrópoles Esportes
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