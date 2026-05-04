TJD tira 3 pontos do Audax por escalação de jogador irregular na Bezinha do Paulista

Foram disputadas apenas três rodadas do Campeonato Paulista Sub 23 da Segunda Divisão, a popular Bezinha. Mas o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) já precisou agir, ainda pela primeira rodada, quando o Audax, da cidade de Osasco, atuou com um jogador irregular na derrota por 2 a 1 para o Guarulhos, fora de casa.
O caso foi julgado no último dia 28 de abril, com o Audax sendo julgado pelo artigo 214 da CBJD (utilização de atletas sem condição legal de jogo, seja por ausência de registro adequado, inscrição irregular ou suspensão pendente), na ata 40/2026. O clube da cidade de Osasco perdeu 3 pontos e, como tinha 6 na tabela de classificação, agora tem apenas 3.
Apesar de perder 3 pontos, o Audax segue no G4 do Grupo 3:
1º) Flamengo - 7 pontos
2º) Paulínia - 6 pontos
3º) Audax - 3 pontos
4º) Paulinense - 3 pontos
5º) Guarulhos - 3 pontos
6º) Votoraty - 1 ponto
As equipes jogam entre si, em turno e returno, e os 4 primeirows colocados de cada chave, em total de 16 clubes, garantem classificação à segunda fase.
O Audax volta a campo, pela quarta rodada do Grupo 3, nesta sexta-feira (8), às 19, na cidade de Osasco, para enfrentar o Paulinense, da cidade de Paulínia.
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