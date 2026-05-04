segunda-feira, 4 de maio de 2026

Finais do Paulistão A4 Rivalo acontecem na quarta (6) e sábado (9)


As datas e horários das finais do Campeonato Paulista Série A4 Rivalo foram definidas em Conselho Técnico na manhã desta segunda-feira (4/5) com os representantes dos clubes finalistas no Edifício Pelé, sede da FPF. O primeiro jogo será na quarta-feira (6), às 20h, em Penápolis, e a partida decisiva acontecerá no sábado (9), às 17h, em Bebedouro. Os jogos serão transmitidos nos canais da Ulisses TV e do Paulistão no YouTube.

Dono da melhor campanha, a Inter de Bebedouro tem a vantagem do placar agregado para ficar com o título. Ambos os clubes já estão garantidos na Série A3 de 2027.


Confira as datas das finais do Paulistão A4 Rivalo:


Jogo de ida

Quarta-feira (6)

20h

Penapolense x Inter de Bebedouro - Ulisses TV e Paulistão



Jogo de volta

Sábado (9)

17h

Inter de Bebedouro x Penapolense - Ulisses TV e Paulistão

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