Com seis acessos à Série A na carreira, lateral Jonathan reforça o Botafogo na temporada de 2026

Na última semana, o Botafogo, da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, anunciou o seu primeiro reforço para 2026. Trata-se do lateral-direito Jonathan, que chega ao clube após defender o Criciúma por três temporadas.
Aos 33 anos, o defensor acumula seis acessos para a Série A na carreira. O último deles foi em 2023, pelo próprio Criciúma. Naquela temporada, Jonathan foi comandado por Cláudio Tencati, que também será o seu treinador no Pantera.
``Estou muito feliz e motivado com essa nova etapa na minha carreira. O Botafogo é um clube tradicional, que me apresentou um projeto muito bem estruturado. Chego focado em trabalhar para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos na próxima temporada´´, destacou o jogador.
Quinto colocado da última Série B com o Criciúma, Jonathan terminou a temporada de 2025 com apenas uma derrota. Foram dez vitórias e sete empates em 18 jogos, além da conquista do bicampeonato da Recopa Catarinense.
``Foi uma temporada intensa, que me exigiu muita resiliência nos momentos de dificuldade. Acredito que encerro 2025 mais evoluído, como atleta e ser humano, e pronto para fazer um ano ainda mais vitorioso em 2026´´, finalizou o defensor.
