Bruno Mezenga, ex-Náutico, é o novo atacante do Ituano

Após ajudar o Náutico a subir da Série C para a B do Campeonato Brasileiro de 2025, Bruno Mezenga, de 37 anos, com 498 jogos na carreira profissional e 131 gols, é o novo atacante do Ituano para a próxima temporada. Vale lembrar que ele foi o artilheiro do Paulistão em 2021 com 9 gols, defendendo a Ferroviária por 12 jogos.
Bruno Mezenga iniciou a carreira na base do Flamengo e foi lançado no profissional em 2005 com apenas 16 anos. Jogou a série B de 2007 pelo Fortaleza e o Carioca de 2008 pelo Macaé. No mesmo ano, ele foi o artilheiro da segunda divisão da Turquia com 21 gols, atuando pelo Onduspor. Retornou ao Flamengo no ano seguinte e estava no elenco campeão brasileiro.
Jogou pelo Legia Varsóvia da Polônia, participou da Uefa Europa League pelo sérvio Estrela Vermelha em 2012 e retornou para a Turquia, onde ficou até 2017 atuando por Orduspor, Akhisar Belediyespor e Eskişehirspor. No retorno ao Brasil, Mezenga esteve no São Caetano e no Vila Nova antes de ir para a Tailândia.
Emprestado em 2021, jogou a Série B pelo Goiás e retornou para Araraquara no ano seguinte. Esteve em 2022 no CSA e foi vice-campeão paulista com o Água Santa em 2023. Fez os dois gols da vitória diante do Palmeiras na primeira partida da final e terminou a competição com 7 gols. Transferiu-se para o Santos e nos últimos dois anos jogou a Série C, o Pernambucano e as Copas do Brasil e do Nordeste pelo Náutico marcando 11 gols.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Ituano
