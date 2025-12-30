Allan Aal, ex-Botafogo-SP, é o novo treinador do Londrina

Após a saída de Roger, que aceitou proposta para comandar o Sport de Recife, o Londrina Esporte Clube acertou a contratação do técnico Allan Aal que trabalhou no Botafogo, de Ribeirão Preto, até a reta final da Série B do Brasileiro. O treinador chega para atuar no Alviceleste no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.
Allan Aal é paranaense, natural de Paranaguá-PR e iniciou sua carreira como jogador no Coritiba, acumulou passagens por outras equipes do futebol paranaense, futebol coreano, grego, italiano e jogou pelo Tubarão em 2006.
Como treinador, deu o pontapé inicial no Rio Branco em 2011, passando pelo sub-20 do Coritiba, Foz do Iguaçu, Portuguesa e Paraná Clube em 2019, ainda no cargo de auxiliar técnico.
Em 2020, assumiu o comando do Tricolor Paranaense disputando a sua primeira Série B. No mesmo ano, assumiu o Cuiabá e conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro.
Nos anos seguintes, trabalhou em clubes como Guarani, CRB, Novorizontino, Vila Nova, ABC, Náutico e em 2025, disputou o Campeonato Paulista pelo Noroeste e a Série B pelo Botafogo-SP.
FICHA TÉCNICA
ALLAN AAL
Allan Rodrigo Aal
46 anos (17/03/1979)
Último clube: Botafogo-SP
Trabalhos:
2026: Londrina
2025: Botafogo-SP
2025: Noroeste-SP
2024: Guarani
2024: Náutico
2023: ABC
2022: Vila Nova
2022: Novorizontino
2022: CRB
2021: CRB
2021: Guarani
2020: Cuiabá
2020: Paraná Clube
2019: Paraná Clube (auxiliar técnico)
2019: Cascavel CR
2019: Nacional-SP
2018: Portuguesa
2018: Foz do Iguaçu
2017: Foz do Iguaçu
2016: Rio Branco-PR
2015: Rio Branco-PR
2015: Coritiba (sub-20)
2014: Coritiba (sub-20)
2013: Coritiba (sub-20)
2012: Coritiba (sub-20)
2012: Rio Branco-PR
2011: Rio Branco-PR
