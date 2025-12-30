terça-feira, 30 de dezembro de 2025

Allan Aal, ex-Botafogo-SP, é o novo treinador do Londrina


Após a saída de Roger, que aceitou proposta para comandar o Sport de Recife, o Londrina Esporte Clube acertou a contratação do técnico Allan Aal que trabalhou no Botafogo, de Ribeirão Preto, até a reta final da Série B do Brasileiro. O treinador chega para atuar no Alviceleste no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Allan Aal é paranaense, natural de Paranaguá-PR e iniciou sua carreira como jogador no Coritiba, acumulou passagens por outras equipes do futebol paranaense, futebol coreano, grego, italiano e jogou pelo Tubarão em 2006.

Como treinador, deu o pontapé inicial no Rio Branco em 2011, passando pelo sub-20 do Coritiba, Foz do Iguaçu, Portuguesa e Paraná Clube em 2019, ainda no cargo de auxiliar técnico.

Em 2020, assumiu o comando do Tricolor Paranaense disputando a sua primeira Série B. No mesmo ano, assumiu o Cuiabá e conquistou o acesso para a Série A do Brasileiro.

Nos anos seguintes, trabalhou em clubes como Guarani, CRB, Novorizontino, Vila Nova, ABC, Náutico e em 2025, disputou o Campeonato Paulista pelo Noroeste e a Série B pelo Botafogo-SP.



FICHA TÉCNICA

ALLAN AAL

Allan Rodrigo Aal

46 anos (17/03/1979)

Último clube: Botafogo-SP


Trabalhos:

2026: Londrina

2025: Botafogo-SP

2025: Noroeste-SP

2024: Guarani

2024: Náutico

2023: ABC

2022: Vila Nova

2022: Novorizontino

2022: CRB

2021: CRB

2021: Guarani

2020: Cuiabá

2020: Paraná Clube

2019: Paraná Clube (auxiliar técnico)

2019: Cascavel CR

2019: Nacional-SP

2018: Portuguesa

2018: Foz do Iguaçu

2017: Foz do Iguaçu

2016: Rio Branco-PR

2015: Rio Branco-PR

2015: Coritiba (sub-20)

2014: Coritiba (sub-20)

2013: Coritiba (sub-20)

2012: Coritiba (sub-20)

2012: Rio Branco-PR

2011: Rio Branco-PR

