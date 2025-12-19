Coelho, ex-jogador e treinador do Corinthians, vai comandar o Taubaté na Série A2 do Paulista

Após o pedido de demissão do técnico Rogério Henrique, que optou em aceitar uma proposta de ABECAT, de Goiás, que disputará a Série D do Brasileiro, a diretoria do Taubaté correu atrás de um novo comandante. E nesta sexta-feira (19/12) o escolhido foi Dyego Coelho, de 42 anos, para comandar o time na Série A2 do Campeonato Paulista.
Coelho começou a jogar futebol no Corinthians, onde se profissionalizou. Depois, ao encerrar a carreira, também foi treinador do Sub-20 e até mesmo o profissional, de maneira interina. Neste ano, ele iniciou a Copa Paulista de Futebol comandando o São Bento. da cidade de Sorocaba, mas durou pouco no cargo.
O último trabalho de Coelho foi no time Sub 20 do Cuiabá, que disputou a como jogador, e também chegou a comandar a equipe principal. Dirigiu outras equipes e estava no Cuiabá, na disputa da Copa do Brasil da categoria.
O novo treinador do Taubaté, o popular Burro da Central, se apresenta e inicia os trabalhos já neste sábado (20).
A estreia do Taubaté na Série A2 do Paulista acontecerá no sábado (10/1), às 19 horas, fora de casa, contra o Sertãozinho. A partida será transmitida pela Ulisses TV, no Youtube.
Nenhum comentário:
Postar um comentário