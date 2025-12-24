Com passagem pelo futebol português, baiano Lukaku será o centroavante do Jabaquara na Série A4

O Jabaquara segue trabalhando na formação de seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4. A mais recente aquisição é o centroavante Lukaku, revelado nas categorias de base do Bahia e que atuou pelo Braga, de Portugal.
Lucas dos Santos Mesquita de Souza nasceu em Salvador, Bahia, no dia 4 de abril de 1999, tem 1,85 de altura e pesa 85 quilos. Ele também passou pela base do Vitória-BA e, como profissional, vestiu as camisas do Marília, Rio Preto, Vocem de Assis e do Oswaldo Cruz.
``Fui bem recebido pelo grupo e estou me empenhando ao máximo nos treinos. O Jabaquara é um clube tradicional, que está montando elenco forte para lutar pela classificação e acesso. Estou bastante motivado para fazer grande campeonato´´, disse o reforço do Leão da Caneleira.
CAMISA 9
Treinador do Jabuca em mais uma temporada, Adriano Piemonte elogiou o novo atacante do clube santista, que estreia na Série A4 no dia 31 de janeiro, diante do Nacional da Capital, no Estádio Espanha.
``O Lukaku é um atleta relativamente jovem, mas com experiência internacional e no futebol paulista. É um típico camisa 9, com forte presença de área e qualidade para fazer o trabalho de pivô, abrindo espaço para a finalização de seus companheiros. Ele vem treinando muito bem e tenho certeza que irá nos ajudar bastante em 2026´´, prevê o comandante rubro-amarelo.
Fonte e foto: Tática Assessoria
Nenhum comentário:
Postar um comentário