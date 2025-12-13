São José empata jogo-treino contra o Paulista em Jundiaí

Após a sexta semana de pré-temporada visando o Campeonato Paulista da série A2 de 2026, o São José participou na manhã deste sábado (13/12) de um jogo-treino contra o Paulista, que vai disputar a Série A3, no estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí. Com gol de Michael Paulista, a Águia do Vale empatou o compromisso por 1 a 1.
A atividade contou com 2 tempos de 45 minutos e o técnico Marcelo Marelli teve a oportunidade de dar ritmo de jogo a todo o elenco, incluindo o atacante Rodrigo Carioca, recuperado de lesão. O lateral esquerdo Felippe Borges e o meia atacante Gabriel Ramos, que se recuperam de lesões, não participaram do teste.
``O Paulista tem time muito forte e foi grande adversário para o nosso elenco. Dentro da pré-temporada, esse tipo de amistoso é muito valioso para o desenvolvimento do grupo. É o momento em que todos tem a oportunidade de ganhar ritmo de jogo e executar aquilo que treinamos durante a semana. E independente do resultado, jogar contra adversário que te respeita e também quer testar o seu time é o mais importante´´, destacou o técnico Marcelo Marelli.
O São José retoma os treinos na próxima segunda-feira (15), no período da tarde, para abrir sua sétima semana de preparação. O próximo jogo-treino da equipe será diante do Atlético Joseense, da Série A4 do Paulista, na manhã de sexta-feira (19), no estádio Martins Pereira. E a atividade poderá ser acompanhada pelos sócios torcedores do clube (em breve a forma de credenciamento será divulgada nas redes sociais do São José).
Fonte: assessoria de imprensa do São José
