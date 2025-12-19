FPF detalha a tabela da primeira fase do Paulistão A2 de 2026

A tabela do Campeonato Paulista da Série A2, o Paulistão A2, de 2026 está detalhada. A competição terá início na sexta-feira, 9 de janeiro, com Oeste e Ferroviária se enfrentando em Osasco. Os canais do YouTube do Paulistão, Metrópoles e Ulisses TV vão transmitir todos os confrontos da competição que será encerrada em 13 de maio.
Além de Oeste e Ferroviária às 20h da sexta-feira, 9 de janeiro, Votuporanguense x Água Santa e Grêmio Prudente x Ituano jogam no sábado (10), às 18h; enquanto Sertãozinho e Taubaté encerram os jogos do dia 10 às 19h.
Já no domingo, 11 de janeiro, São Bento, Monte Azul, Juventus e Linense recebem XV de Piracicaba, Inter de Limeira, Santo André e São José, respectivamente, todos às 10h.
