Tabela e regulamento da Série A3 do Campeonato Paulista estão definidos!

A tabela e o regulamento do Campeonato Paulista Série A3 estão definidos. A competição tem início no final de semana dos dias 24 e 25 de janeiro e tem a decisão prevista para acontecer em 26 de abril. Ao todo serão 21 datas e todas as 134 partidas serão transmitidas ao vivo.
O formato de disputa foi mantido para esta temporada. Sendo assim, as 16 equipes se enfrentam em turno único com as duas últimas sendo rebaixadas e as oito mais bem classificadas avançam às quartas de final, quando é iniciado o mata-mata. Nesta fase eliminatória, em jogos de ida e volta, o empate no placar agregado leva a disputa aos pênaltis.
Campeão do Paulistão A4 deste ano, o União Barbarense retorna à Série A3 diante do Rio Claro, em casa; enquanto Paulista de Jundiaí, vice do A4, também faz a sua estreia em casa, contra a Itapirense. Rebaixado da Série A2 ao lado do Rio Claro, a Portuguesa Santista estreia fora de cada, contra o Bandeirante de Birigui.
Em casa, Francana, São Bernardo, XV de Jaú, Rio Preto e União Suzano completam a primeira rodada diante de Catanduva, Marília, União São João, Rio Branco e Desportivo Brasil, respectivamente.
