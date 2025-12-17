Apresentado pelo Botafogo, Everton Morelli afirma que versatilidade é o segredo do seu sucesso

Apresentado oficialmente durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (17/12), o meio-campista Everton Morelli, de 28 anos, afirmou durante sua entrevista coletiva de apresentação que ficou muito satisfeito com o projeto do Botafogo para a próxima temporada.
``Durante a negociação, conversei com o André Leite (diretor de futebol), que me passou o projeto do Botafogo para 2026. Com a contratação do Tencati, os reforços que estão chegando e a filosofia que foi apresentada na pré-temporada, percebemos que o objetivo é brigar por coisas grandes. Jogador gosta de estar em grandes projetos e essa possibilidade me deixou entusiasmado. Estou muito feliz´´, disse Everton Morelli, que está treinando com o elenco botafoguense desde o dia 8 de dezembro, quando começou a pré-temporada.
``Desde o primeiro contato, eu vi essa grande oportunidade de jogar e ajudar o Botafogo, que é o clube da minha cidade. Vou jogar perto da família, o que será importante. Queria muito viver essa experiência e agora será possível. Quero escrever minha história no Botafogo, brigando por coisas grandes”, acrescentou o jogador, que é natural de Ribeirão Preto.
Ele começou a carreira no Batatais. Logo depois, vestiu a camisa do Cianorte, América-MG, Mirassol, Ypiranga e Maringá. Em 2023, chegou ao Goiás, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, fez 32 partidas na elite do futebol nacional e marcou três gols.
O atleta também teve boas atuações na Copa Sul-Americana e balançou a rede uma vez na campanha da equipe goiana, que foi eliminada nas oitavas de final do torneio. Logo depois, Everton Morelli se transferiu para o Coritiba, onde fez 26 jogos pela Série B de 2024.
Já nesta temporada, foi emprestado pelo Maringá ao Criciúma para a disputa da Série B, onde teve 83% de aproveitamento nos passes, ganhou 60% dos duelos aéreos, além de acertar 62,5% dos cruzamentos. O jogador teve média de 3,7 bolas recuperadas por partida.
Em 2025, o meio-campista também disputou a Série C pelo Maringá e teve 77% de aproveitamento nos passes e média de 9,1 bolas recuperadas por duelo.
``Gosto de jogar de 8, volante área a área, que ajuda na fase de construção da jogada como também chega na área para definir o lance. Porém, se precisar também jogo como primeiro volante e em outras funções no meio campo. Sou um cara de muita entrega, muita vontade, muita raça. Venho de uma característica de um time que era muito competitivo”, completou.
FICHA TÉCNICA
NOME: Everton Morelli Casimiro
POSIÇÃO: Meio-campista
DATA DE NASCIMENTO: 04/11/1997
CIDADE DE NASCIMENTO: Ribeirão Preto
CLUBES: Criciúma, Coritiba, Goiás, Maringá, Ypiranga, Mirassol, América-MG e Cianorte
Fonte e foto: assessoria de imprensa do Botafogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário