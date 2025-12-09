Após três acessos no Japão, zagueiro Carlos Lima é contratado pela Portuguesa

Carlos Lima é o mais novo reforço da Portuguesa para a temporada de 2026, quando disputará o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. O zagueiro, de 24 anos de idade, retorna ao Brasil após três temporadas no futebol japonês, em que conquistou acessos consecutivos pelo Tochigi City, que ano que vem irá disputar a J League 2.
O defensor nascido em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, assinou contrato de empréstimo válido até o término da próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série D.
``Foram cinco anos longe de casa, período em que atuei em Portugal e no Japão, onde ajudei o Tochigi a subir da quinta para a segunda divisão. Senti que era o momento de disputar pela primeira vez um campeonato profissional no Brasil e fiquei muito satisfeito quando surgiu o interesse da Lusa. Estou bastante focado para participar do projeto do clube de brilhar no Paulistão e também na Série D´´, declarou o atleta agenciado pela BL Sports.
INÍCIO EM PIRACICABA
Com 1,89 de altura, Carlos Eduardo Lima foi descoberto em um projeto social e esportivo de Piracicaba. Em seguida, atuou nas categorias de base do Corinthians e do Internacional, pelo qual foi titular absoluto na conquista da Copa São Paulo de Juniores de 2020, convertendo um dos pênaltis na decisão contra o arquirrival Grêmio.
Entre 2021 e o início de 2023, Carlos Lima integrou o elenco do Louletano, tradicional clube de Portugal. Logo depois, o zagueiro foi contratado pelo Tochigi City, com o qual possui vínculo até junho de 2027.
