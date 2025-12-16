Flamengo x PSG: como o rubro-negro se prepara para enfrentar PSG, que tem donos no Catar

O Flamengo é do Brasil, mas o Paris Saint-Germain não é exatamente da França, apesar de sua sede ser na capital francesa. O PSG é literalmente do Catar e será contra um time que pertence a um país que o rubro-negro tantará o tão sonhado segundo título mundial de sua história. Justamente em Doha, capital do país do Oriente Médio.
Se o time carioca já teve grandes desafios em seus 130 anos de existência, vencer a Copa Intercontinental de Clubes na quarta-feira será o maior de todos eles.
Internamente, o Flamengo tem ciência dessa peculiaridade. A ordem é não fomentar maiores preocupações além das que já existem por enfrentar o atual campeão europeu, um dos times mais fortes do mundo.
Danilo, titular da equipe rubro-negra contra o Pyramids, do Egito, e autor de um dos gols que levaram os cariocas para a final do Intercontinental, fez questão de minimizar o fato de o Flamengo estar prestes a enfrentar um rival com tanto poder nos bastidores.
``É um dado irrelevante, no meu modo de ver. Quando se entra em campo, esse tipo de situação não é levado em consideração. Espero que os torcedores presentes possam nos apoiar, fazer festa, para que a gente tenha uma noite bonita´´, afirmou ao Bolavip Brasil.
Choque de modelos distintos
Em tempos de SAFs como alternativa para clubes brasileiros se tornarem competitivos, o Flamengo alcançou a hegemonia do futebol sul-americano sem mudar de status, mantendo o clube sob controle de seus associados. Quando começou a guinada rumo ao topo, ainda em 2013, foi escalando degraus até chegar ao patamar que possui atualmente.
Tanto que levou seis anos para duplicar o valor de mercado de seu elenco, de acordo com os números do site Transfermarkt: saiu de 52 milhões de euros em 2013 para 119 milhões de euros em 2019, ano que marca o começo da supremacia rubro-negra na América do Sul.
No caso do Paris Saint-Germain, foi um novo dono quem fez o clube se tornar a potência que é. Em junho de 2011, o Emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, comprou as ações do Paris Saint-Germain por intermédio da Catar Sports Investiments (QSI).
Na época, o valor de mercado do elenco do PSG era de cerca de 100 milhões de euros. Um ano depois, esse valor havia saltado para 211 milhões de euros.
Título mundial é o que falta para o Paris Saint-Germain
Desde que passou a pertencer ao Catar e a ser presidido por Nasser Al-Khelaïfi, o Paris Saint-Germain investiu pesado para se tornar campeão europeu. Entre a temporada 2012/2013 e a atual, foram gastos cerca de 2,2 bilhões de euros em reforços.
É o quarto maior gasto do mundo no período, atrás apenas dos investimentos de Chelsea, Manchester City e Manchester United, times da liga nacional mais rica do mundo, a Premier League.
Em 2025, finalmente o título europeu veio, com uma vitória incontestável sobre a Internazionale. Na sequência, o time chegou à final do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Mas o que parecia ser o encerramento perfeito de um ciclo terminou com o título do Chelsea, da Inglaterra.
Em Doha, o Paris Saint-Germain não cogita em hipótese alguma perder mais um título mundial, o segundo em cinco meses. Tanto que Luis Enrique, treinador da equipe, poupou jogadores na última rodada do Campeonato Francês antes da viagem para o Qatar.
``Eles sabem que o Flamengo é muito forte. Tanto se fala que os europeus não ligam para a final do Mundial, mas ligam sim, tanto que virão com a força máxima para nos enfrentar´´, afirmou Bruno Henrique, depois da partida contra o Pyramids.
O que o atacante rubro-negro se esqueceu é que o Paris Saint-Germain, apesar do nome, não é europeu. Ele pertence ao Catar. E os qataris se importam muito com o Mundial.
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário