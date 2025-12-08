segunda-feira, 8 de dezembro de 2025

Adiado! Jogo beneficente Natal Sem Fome será realizado em nova data, ainda a ser definida


O jogo beneficente Natal Sem Fome 2025 não será mais realizado nesta terça-feira (09) na Vila Belmiro, conforme estava programado.

A decisão foi tomada por questões logísticas e também atendendo a solicitação de parceiros e colaboradores do evento.

Idealizador da partida, o ex-jogador Narciso está em contato com a diretoria do Santos FC para que uma nova data seja agendada.

No entanto, não está descartada a possibilidade de o jogo ser realizado em outro local.

Iremos comunicar imediatamente assim que houver uma definição.

Agradecemos a compreensão de todos.


ORGANIZAÇÃO DO NATAL SEM FOME 2025

