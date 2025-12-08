Adiado! Jogo beneficente Natal Sem Fome será realizado em nova data, ainda a ser definida

O jogo beneficente Natal Sem Fome 2025 não será mais realizado nesta terça-feira (09) na Vila Belmiro, conforme estava programado.
A decisão foi tomada por questões logísticas e também atendendo a solicitação de parceiros e colaboradores do evento.
Idealizador da partida, o ex-jogador Narciso está em contato com a diretoria do Santos FC para que uma nova data seja agendada.
No entanto, não está descartada a possibilidade de o jogo ser realizado em outro local.
Iremos comunicar imediatamente assim que houver uma definição.
Agradecemos a compreensão de todos.
ORGANIZAÇÃO DO NATAL SEM FOME 2025
