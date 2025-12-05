Rogério Corrêa, ex-Volta Redonda, é o novo treinador da Ferroviária

A Locomotiva, da cidade de Araraquara, tem um novo comandante para a temporada de 2026: Rogério Corrêa, ex-Volta Redonda-RJ. O técnico de 44 anos chega à Ferroviária com contrato válido até o fim de 2027.
Ele desembarca na Fonte Luminosa ao lado dos auxiliares Daniel Cruz e Vitor de Paula, que compõem sua comissão técnica.
Após quatro temporadas no comando do Volta Redonda, Rogério construiu um dos ciclos mais vitoriosos da história recente do clube. Conduziu o time da Cidade do Aço ao título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024, garantindo o acesso à Série B. Foi campeão da Série A2 do Carioca em 2022, recolocando a equipe na elite estadual, e encerrou a mesma temporada levantando também a Copa Rio.
No Rio de Janeiro, já na primeira divisão, Rogério manteve a competitividade do Tricolor de Aço e levou o clube às semifinais nas duas edições do Cariocão que disputou.
Rogério inicia os trabalhos à frente da Ferroviária no dia 15 de dezembro, data da reapresentação do elenco profissional para o início da preparação visando a temporada de 2026. A estreia da Locomotiva no ano será contra o Oeste, no dia 11 de janeiro, fora de casa, pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.
Ficha técnica
Nome completo: Rogério de Albuquerque Corrêa
Apelido: Rogério Corrêa
Data de nascimento: 27/03/1981 (44 anos)
Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
NOTA OFICIAL
Em nome da Ferroviária SAF, nos dirigimos à nossa torcida neste momento difícil, com a sinceridade e o respeito que sempre pautaram nossa relação.
O rebaixamento para a Série C dói em todos nós. Mas também entendemos que, no futebol, fases duras fazem parte do caminho. Elas exigem maturidade, análise e reconstrução, e é com essa postura que encaramos o cenário atual.
Ao longo da temporada, nossos atletas, comissão técnica e colaboradores trabalharam com dedicação. Ainda assim, reconhecemos que 2025 ficou abaixo do que planejamos. Assumimos essa responsabilidade e seguimos firmes no compromisso de evoluir.
A Ferroviária SAF tem conduzido seu projeto com seriedade, planejamento e responsabilidade financeira. Todos os compromissos foram e continuam sendo honrados, sempre com o objetivo de construir um clube sólido no longo prazo. Os dois acessos conquistados nos últimos anos reforçam que estamos no caminho certo — capazes de crescer, competir e recolocar a Ferroviária no cenário que ela merece.
Agora, voltamos nossas atenções para o que vem pela frente. O primeiro grande desafio está logo ali. A temporada de 2026 marca o início de uma nova etapa, e entraremos nela focados, organizados e determinados a buscar novamente o acesso. Nosso primeiro objetivo é claro: recolocar a Ferroviária na elite do Campeonato Paulista.
Seguiremos trabalhando com seriedade e compromisso, honrando a história de Araraquara e da Ferroviária, para que a Locomotiva retome sua trajetória de crescimento.
