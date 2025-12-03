Em reforma, Rua Javari agora terá gramado sintético

Soccer Grass firma parceria com Juventus para reforma em seu gramado
A Soccer Grass fechou mais uma parceria para a realização de um novo gramado sintético. O Juventus conseguiu uma aprovação para a realização deste projeto no estádio da Rua Javari, já que o local é tombado como patrimônio histórico pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).
O campo total do Juventus, além das quatro linhas, terá 105 x 68 metros, totalizando 8.176 m². O gramado terá um sistema eletrônico de irrigação para controle da temperatura do sintético, limpeza e dissipação de carga estática. Diferente da grama natural, o piso artificial precisa da irrigação apenas em dias de jogos.
``Para nós, é uma honra participarmos da modernização de um estádio histórico como a Rua Javari. Nosso compromisso é entregar ao Juventus um gramado sintético de última geração, capaz de unir desempenho esportivo, tecnologia e preservação do patrimônio. Esse projeto reforça a confiança crescente dos clubes paulistas em soluções sustentáveis e de alta performance´´, afirma Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass.
A entrega do campo está prevista para o mês de janeiro, de 2026.
Em janeiro, o Juventus tem em seu calendário oficial a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.
