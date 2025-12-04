Romisson celebra evolução do São Bernardo a caminho de mais um Paulistão

Não há como negar que foi um ano inesquecível para o São Bernardo. Após mais uma vez fazer sua parte e seguir na elite do Campeonato Paulista, o time mudou o foco e foi buscar seu objetivo principal: não deu chances aos adversários na Série C e, com merecimento, carimbou seu acesso e comemorou muito a vaga para a Série B de 2026.
Um dos pilares do time mais uma vez foi o meio-campista Romisson, com 36 compromissos na temporada. Desde 2021 no clube paulista, ele está perto de completar 150 jogos oficiais pelo São Bernardo e detalha os motivos do sucesso.
``Acho que o comprometimento de todos foi o ponto-chave da conquista desse acesso. A gente já sabia lá atrás, antes ainda de começar o ano, que o clube queria e iria buscar a subida para a Série B. Essa mentalidade foi fundamental, todos sabiam do objetivo e sabiam exatamente o que precisava ser feito. Trabalhamos e o sucesso não foi à toa. O São Bernardo mereceu´´, afirmou.
A troca de chave já aconteceu novamente. Passada a comemoração, o elenco se reapresentou visando o Paulistão 2026. Como um dos líderes do grupo, Romisson faz questão de exaltar mais uma vez o planejamento do clube.
``Já estamos há muitos dias trabalhando forte, tem que ser assim. Foi traçado um plano importante de treino que seguimos antes da apresentação, para já chegarmos bem. Não tem como alcançar seus objetivos sem trabalho forte, dedicação e comprometimento, que são símbolos aqui do São Bernardo. O Paulistão é extremamente difícil e por isso é necessário o foco total na pré-temporada´´, finalizou o meio-campista, com 123 partidas pelo Bernô.
Foto: Divulgação São Bernardo - Fonte: AV
