Estudo revela jogadores que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Entre os melhores times do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Bahia possuem ao menos uma coisa em comum: entre seus melhores jogadores estão dois veteranos que impressionam pela presença em campo, driblando lesões e má forma tão frequentes em jogadores próximos do fim da carreira.
Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu que Reinaldo e Everton Ribeiro, ambos aos 36 anos, estão entre os jogadores em atividade no Brasil que menos desfalcam suas equipes por questões médicas ou físicas.
O estudo mapeou todos os 82 jogadores de linha que atuaram ao menos uma vez nas últimas seis edições do Brasileirão, desde 2020 até 2025, com o suporte da ferramenta de estatísticas Opta. Em seguida, checou com dados do site Transfermarkt todas as partidas em que eles não foram relacionados por motivos de lesão ou mau condicionamento físico.
Finalmente, com o número total de partidas disputadas pelas equipes no período, foi possível calcular o percentual de jogos que um determinado atleta perdeu por estar entregue ao departamento médico ou à preparação física.
Reinaldo perdeu apenas 10% das partidas possíveis por lesão desde 2020
O fenômeno Mirassol tem no veterano Reinaldo uma de suas maiores referências. Aos 36 anos, o jogador impressiona pela vitalidade. Perdeu apenas 10% das partidas possíveis desde 2020 por estar lesionado ou aprimorando a forma física. O número é sete pontos percentuais menor do que a média de todos os jogadores analisados no estudo: 17%.
Everton Ribeiro, craque do Bahia, vem logo atrás. São 11,3% de jogos em que ficou ausente entregue ao departamento médico ou à preparação física. Recentemente, descobriu um câncer na tireoide. Nem isso foi capaz de tirá-lo de ação por muito tempo: ele perdeu apenas quatro jogos do time de Salvador.
Para se ter uma ideia de como são jogadores fora da curva, a média percentual de jogos perdidos por lesão ou má forma de jogadores na mesma faixa etária, com 35 anos ou mais, é de 19%.
Quanto mais velho, mais suscetível a perder partidas por lesões
O levantamento comprovou como o fator idade interfere na frequência com que os jogadores sofrem lesões ou ficam mal condicionados fisicamente. Igor Gomes, do Atlético Mineiro, é o jogador em atividade no futebol brasileiro que menos desfalca por questões médicas ou físicas, apenas 2,9% dos jogos possíveis. Ele tem 26 anos.
A média de idade dos dez jogadores que menos desfalcam suas equipes por lesões ou mau condicionamento é de 28,9 anos. Já a média de idade dos dez jogadores que mais desfalcaram suas equipes por lesões é de 31,6 anos.
Os jogadores que menos desfalcaram seus times por lesões nos últimos seis anos:
1 - Igor Gomes (Atlético-MG): 2,9% dos jogos possíveis
2 - Marllon (Ceará): 4,8% dos jogos possíveis
3 - Tchê Tchê (Vasco): 5,6% dos jogos possíveis
4 - Ronald (Vitória): 5,6% dos jogos possíveis
5 - Guga (Fluminense): 5,8% dos jogos possíveis
6 - Lucas Piton (Vasco): 7,6% dos jogos possíveis
7 - Gabriel Baralhas (Vitória): 8,1% dos jogos possíveis
8 - Marlon Freitas (Botafogo): 8,3% dos jogos possíveis
9 - Lima (Fluminense): 9,4% dos jogos possíveis
10 - Fernando Sobral (Ceará): 9,7% dos jogos possíveis
12 - Reinaldo (Mirassol, 36 anos): 10% dos jogos possíveis
18 - Everton Ribeiro (Bahia, 36 anos): 11,3% dos jogos possíveis
Sobre o Bolavip Brasil
O Bolavip Brasil apresenta o melhor do esporte, com o objetivo de entreter os fãs e promover debates. Com sedes nas principais cidades da América, a marca conta coletivamente com uma equipe de cerca de 200 criadores de conteúdo, que são amplamente reconhecidos como autoridades em futebol, estatísticas e dados esportivos.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário