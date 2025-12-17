Técnico do Ibrachina valoriza título invicto da Alcans Cup e já pensa na Copinha

Clube da Capital venceu os cinco jogos da competição, com 13 gols marcados
O Ibrachina segue trabalhando forte com vistas à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua preparação, o clube da Capital conquistou a Alcans Cup Internacional Sub-20, disputada em Ribeirão Preto.
Com uma campanha impecável, em que venceu todos os cinco jogos, com 13 gols marcados e quatro sofridos, a equipe comandada pelo técnico Renato Souza mostrou que irá chegar embalada para a competição mais tradicional do calendário de futebol de base do País.
``A Alcans Cup foi um torneio de alto nível, com a participação de clubes grandes e bem estruturados. Na decisão, vencemos o Midtjylland da Dinamarca, coroando uma trajetória em que tivemos 100% de aproveitamento. Esse título comprova o trabalho sério realizado pelo Ibrachina e que temos plenas condições de brilhar na Copinha´´, declarou.
JOGOS-TREINO COM PALMEIRAS E BRIOSA
O sub-20 do Dragão agendou dois jogos-treino com clubes que também irão disputar a Copa São Paulo. Nesta sexta-feira (19), o adversário será o Palmeiras, em confronto marcado para o CT da Barra Funda. Na próxima terça-feira, a partida será diante da Portuguesa Santista, na Arena Ibrachina.
Integrante do grupo 30, em que é o anfitrião, o Ibrachina estreia na edição 2026 da Copinha no dia 4 de janeiro contra o Ferroviário do Ceará. Em seguida, os rivais serão o Santo André, no dia 7, e o Bangu, três dias depois.
