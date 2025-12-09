Após acesso à Série B e artilharia, Rodolfo encerra seu vínculo com o São Bernado

Fundamental para o acesso do São Bernardo à Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Rodolfo não continuará no Tigre na temporada de 2026. Mesmo tendo vínculo com o clube do ABC paulista até o final do ano que vem, ele chegou a um acordo com os dirigentes da equipe para rescisão contratual.
Foi a segunda passagem de Rodolfo pelo São Bernardo. Ele já havia atuado pelo time amarelo e preto em 2017, quando fez nove jogos. Somando as duas passagens, o atacante teve 42 partidas pelo Bernô.
Neste ano, dos 38 jogos do São Bernardo, Rodolfo esteve presente em 33 compromissos e marcou cinco gols, encerrando a temporada como o artilheiro da equipe.
``Voltei ao São Bernardo com a meta do acesso. Era algo que o time estava buscando nos últimos anos. Saio de cabeça erguida e consciente que fiz o meu melhor e os números provam isso. Terminei como artilheiro e ajudando na conquista da vaga para Série B de 2026´´, enalteceu o atleta de 33 anos.
Livre no mercado, Rodolfo espera em breve definir a sua futura equipe.
``Por tudo que fiz nas últimas temporadas já recebei algumas sondagens. Agora é conversar com o meu empresário e decidir o melhor projeto para a sequência da minha carreira. Independente do clube, o que posso garantir é que estou pronto e motivado para alcançar novos objetivos na minha carreira´´, finalizou.
Foto: São Bernardo / Divulgação - Fonte: AV
