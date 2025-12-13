Everton Cebolinha admite ansiedade para enfrentar o PSG

O primeiro passo o Flamengo já deu. Venceu o Cruz Azul, pelo Derby das Américas, e agora enfrentará o Pyramids, do Egito, na Challenger Cup, neste sábado (13/12). Uma vitória sobre os africanos é o que falta para os rubro-negros chegarem ao lugar que realmente ambicionam em 2025: o de serem testados contra o terceiro grande clube europeu em um ano. No caso, o Paris Saint-Germain, da França.
Em entrevista ao Bolavip Brasil, depois da partida contra os mexicanos, Everton Cebolinha admitiu a ansiedade pelo confronto contra os franceses, numa eventual final da Copa Intercontinental de Clubes.
``É difícil não pensar no PSG, mas temos de seguir focados jogo a jogo. Mas obviamente que tem a ansiedade (pela partida contra os franceses). Vamos nos preparar para esse jogo para que a gente tenha condições de ganhar, como foi contra o Chelsea, no Super Mundial. E como foi contra o Bayern, que enfrentamos de igual para igual´´.
Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Flamengo teve a chance de bater de frente com duas potências europeias. Na fase de grupos, encarou o Chelsea e emplacou uma vitória de 3 a 1 sobre os ingleses. Nas oitavas de final, caiu diante do Bayern de Munique, que venceu os cariocas por 4 a 2.
O jogo contra o Paris Saint-Germain, caso ocorra, será a chance de desempatar os confrontos entre Flamengo e europeus em 2025. Será também a oportunidade para os jogadores rubro-negros se testarem contra alguns de seus jogadores favoritos. Como é o caso de Everton Cebolinha, que tem em Dembélé uma referência.
``Dembélé é um cara que eu gosto muito. Tem o um contra a um que eu gosto, admiro jogadores com esse estilo de jogo. Doué também é craque de bola. Posso falar que eu gosto de praticamente todos os jogadores do time, são jogadores de extrema qualidade. Enfrentar jogadores desse nível eleva o nosso nível também. Então vai ser um privilégio jogar contra eles, se chegarmos até a final´´, finalizou Everton Cebolinha.
Depois de uma temporada irregular, o atacante rubro-negro vem crescendo nas partidas finais de 2025. Contra o Cruz Azul, teve seu nome chamado pela torcida no estádio Ahmad bin Ali. Ele entrou no segundo tempo e correspondeu, ajudando o Flamengo a se recuperar do primeiro tempo ruim e a vencer o time mexicano por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta.
