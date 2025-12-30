Com Baetão em reforma, EC São Bernardo vai mandar os seus jogos na Série A3 do Paulista em Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes será a casa do Cachorrão na Série A3 2026
Na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026, o Esporte Clube São Bernardo mandará seus jogos profissionais na cidade de Mogi das Cruzes, durante a nossa caminhada em busca do retorno à Série A2.
A decisão se dá em razão das obras de modernização e adequação que terão início no Estádio Baetão a partir de 2026, um passo fundamental para o futuro do clube. Diante desse cenário, Mogi das Cruzes prontamente abriu suas portas e ofereceu todas as condições necessárias para que o São Bernardo pudesse seguir competindo em alto nível.
Registramos nosso agradecimento especial à Prefeita Mara Bertaiolli e ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Fred Abib, que não mediram esforços para acolher o Clube e viabilizar a utilização do Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o “Nogueirão”, com estrutura, segurança e conforto para atletas, comissão, imprensa e torcedores.
Além de atender plenamente às exigências técnicas da competição, Mogi das Cruzes é uma escolha estratégica, situada a aproximadamente 80 km de São Bernardo do Campo, com fácil acesso e cerca de 1 hora de deslocamento, preservando a proximidade com nossa cidade, nossa história e nossa torcida.
Seguimos firmes, responsáveis e comprometidos com o presente e, principalmente, com o futuro do Esporte Clube São Bernardo.
