Tabela da primeira fase do Paulistão 2026 está desmembrada

Os detalhes da tabela da primeira fase do Paulistão 2026 estão definidos. A competição tem início no sábado, 10 de janeiro, com quatro partidas, e tem a 8ª e última rodada da primeira fase com todos os jogos às 20h30 do domingo, 15 de fevereiro. Record, Cazé TV, TNT e HBO Max transmitem a competição.
São Bernardo e Capivariano abrem o Paulistão às 15h do sábado, 10 de janeiro; às 16h, o Santos recebe o Novorizontino; enquanto Guarani e Primavera jogam em Campinas às 18h30; e Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no Canindé às 20h30.
A primeira rodada será toda encerrada no domingo, 11 de janeiro, com Corinthians e Ponte Preta, às 16h; Velo Clube e Botafogo, às 17h; Noroeste e Red Bull Bragantino, às 18h15; e Mirassol e São Paulo, às 20h30.
Clique aqui e confira a TABELA 1ª FASE PAULISTÃO 2026
Nenhum comentário:
Postar um comentário