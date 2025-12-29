Portuguesa vence União Suzano em jogo-treino realizado no CT do Parque Ecológico

A manhã desta segunda-feira (29/12) foi de mais um passo importante na preparação da Portuguesa para o Paulistão 2026. No CT do Parque Ecológico do Tietê, a rubro-verde enfrentou o União Suzano e venceu por 2 a 0, com gols de Zé Vitor (foto) e Lohan, ambos pelo alto, em atividade marcada por intensidade e forte calor.
Assim como na semana anterior, a comissão técnica optou por programação especial, com jogos-treinos em dias consecutivos. A ideia é clara: ampliar a minutagem, dar ritmo competitivo ao grupo e testar diferentes formações nesta reta final antes da estreia no Estadual.
A atividade foi disputada em dois tempos de 35 minutos, com parada para hidratação devido à alta temperatura. Autor do primeiro gol do confronto, Zé Vitor destacou o momento vivido pelo elenco e a importância dos últimos ajustes antes do início da competição.
``Estamos chegando nos últimos jogos-treinos antes da estreia contra o Palmeiras. É fundamental que todo o elenco esteja preparado, com ritmo e confiança, para que o Fábio (Matias, treinador) tenha todas as opções à disposição e possa fazer as melhores escolhas para o Paulistão´´, afirmou.
A Portuguesa volta a campo já nesta terça-feira (30), quando recebe o Santo André, encerrando o calendário de atividades de 2025.
Na retomada dos trabalhos, em janeiro, o elenco viaja para Guararema, cidade no interior do estado, onde entra em período de imersão total na preparação, intensificando os treinamentos de olho na estreia do Campeonato Paulista de 2026.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
