De olho na Série A3 do Paulista em 2026, Guilherme Gomes foca em acesso pelo Desportivo Brasil

Equipe de Porto Feliz disputará a Série A3 do Paulista, com início em 24 e 25 de janeiro
Prata da casa, Guilherme Gomes é um dos trunfos do Desportivo Brasil para o próximo ano. Oportunidade em que o clube de Porto Feliz busca o acesso na Série A3 do Campeonato Paulista.
Diante disso, o meio-campista destaca os planos para o novo ano que se aproxima.
``As expectativas são as melhores. Queremos o acesso com a equipe profissional, além da evolução pessoal. Quero dar passos importantes para uma grande sequência na carreira´´, disse antes de completar.
``O principal objetivo é evoluir cada vez mais. Sempre é possível extrair o melhor a cada dia e não retroceder´´, opinou.
Por fim, o jovem de 19 anos ainda ressalta como o Desporivo Brasil contribui pelo seu desenvolvimento.
``É um clube que está sempre me auxiliando da melhor maneira, em todos os aspectos. Tanto fisicamente, tecnicamente, cognitivamente e mentalmente´´, concluiu.
Na tabela básica divulgada pelaFederação Paulista de Futebol (FPF), ainda sem os horários, o Desportivo Brasil estreia no dia 25 de janeiro, fora de casa, contra o União Suzano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário