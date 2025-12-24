Novo reforço do Guarani, Jonathan Costa ressalta ligação afetiva com clube por conta do pai

O Guarani oficializou a contratação do zagueiro Jonathan Costa para a temporada de 2026. O defensor chega ao Bugre após o ano que mais jogou em sua carreira. Foram 43 partidas disputadas, todas como titular, pelo Avaí em 2025, consolidando-se como um dos pilares da equipe catarinense na temporada.
Com a chegada ao Guarani, o clube de Campinas será o nono clube paulista da trajetória do atleta. Ele que teve passagens por Mirassol, Grêmio Osasco, Bragantino, XV de Piracicaba, Desportivo Brasil, Linense, Penapolense e Hortolândia.
Natural de Campinas, Jonathan ressalta a ligação afetiva com o Guarani como um dos fatores determinantes para o acerto.
``Eu cresci em Hortolândia, mas nasci em Campinas, então acompanhava muito a história do clube, junto do meu pai que era bugrino. Ele faleceu há pouco tempo, mas acredito que ficaria muito feliz nesse momento. Então, o porto de casa e da minha família me motivaram a escolher o Guarani, além, claro, da grandeza e do bom projeto do clube´´, conta Jonathan Costa.
O zagueiro também destacou o entusiasmo para iniciar sua trajetória no Brinco de Ouro.
``A minha expectativa com a camisa do Guarani é a melhor possível. Estou muito feliz e ansioso para estrear pelo Bugre. Espero que a gente possa conquistar o nosso objetivo de 2026 da melhor maneira possível´´, disse o defensor.
A temporada do Guarani começa no dia 10 de janeiro, diante da sua torcida, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o Primavera, às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
Foto: Raphael Silvestre / Guarani - Fonte: AV
