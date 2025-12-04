Museu do Futebol entra no clima de férias com programação variada em dezembro

Em ritmo de férias e de fim de ano, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, prepara uma agenda especial para dezembro, convidando famílias e turistas a aproveitarem uma programação diversa. Logo no começo do mês, no dia 5, acontece a abertura da exposição itinerante Trilhos da Bola, no Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo, em Araraquara.
Ao longo de dezembro, a programação inclui a 181ª edição do Memofut (6/12), o lançamento da publicação Jovens Pesquisadores: resultados do jogo (11/12), apresentações musicais do programa Sonhar o Mundo e uma série de atividades relacionadas à exposição ¡Cancha Brava! Fútbol sudamericano en disputa. Entre elas, a exibição de documentário, debates e visitas mediadas.
Aos sábados, o público é convidado a conhecer a exposição principal de forma mais dinâmica, em visitas conduzidas por educadores e educadoras do Museu. Cada grupo comporta até 20 participantes, sem necessidade de agendamento prévio - basta comparecer à sala Grande Área, na entrada do Museu. As visitas acontecem às 11h e às 14h, por ordem de chegada.
Durante o período de festas, o Museu funcionará normalmente e seguirá de portas abertas para quem estiver de férias e quiser aproveitar suas atividades culturais ou revisitar suas exposições. Como de costume, o espaço fecha às segundas-feiras para manutenção, além dos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro.
Confira a programação de dezembro:
5 de dezembro | Inauguração da exposição Trilhos da Bola, em Araraquara
Abertura da exposição itinerante Trilhos da Bola, no Museu Ferroviário “Francisco Aureliano de Araújo”, em Araraquara. O evento contará com falas institucionais, de autoridades e programação cultural na plataforma do Museu, com feira de comidas, bebidas e artesanato e programação musical.
Horário: 18h
Local: Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo - Rua Antonio Prado, s/nº (Centro) - Araraquara - SP.
Grátis
6 de dezembro| 181° Encontro do Memofut
A 181ª edição do Memofut reúne, no Museu do Futebol, entusiastas da literatura e da memória do esporte em uma manhã de encontros, começando com café de boas-vindas e uma homenagem ao fundador Domingos D’Angelo. A programação inclui informes iniciais, uma conversa sobre os 25 anos do Almanaque do Futebol Paulista com Rodolfo Kussarev Jr. e José Jorge Farah Neto, além de um bate-papo com o jornalista e escritor Daniel Alcarria. Após um breve intervalo, o evento se encerra com a participação de Joseval Peixoto e do jornalista Patrick Santos, coautor do livro que revisita a trajetória de Joseval no rádio esportivo brasileiro.
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório
Grátis
13 e 20 de dezembro | Encontro de Colecionadores de Figurinhas
O Museu do Futebol promove encontros de colecionadores dos mais diversos tipos de objetos ligados ao futebol: figurinhas, botões, camisas, chuteiras, cachecóis, mini craques, tabelas, entre outros. A atividade é gratuita e aberta ao público, principalmente aos interessados em completar álbuns de figurinhas e amantes do futebol.
Horário: 9h às 14h
Local: Área externa
Grátis
11 de dezembro |Lançamento da publicação Jovens Pesquisadores: resultados do jogo
Lançamento da publicação Jovens Pesquisadores: resultados do jogo, concebida como forma de compartilhar os processos e resultados das duas edições do Edital Jovens Pesquisadores. Além da qualificação dos acervos, os trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas mostram a potência da pesquisa como ferramenta de preservação da memória e difusão do conhecimento sobre o futebol em suas múltiplas expressões.
Horário: 16h30
Local: Zona Mista
Grátis
13 de dezembro | Apresentação Musical, Sonhar O Mundo | 9h às 13h, área externa
O Museu do Futebol celebra as lutas pelos direitos humanos na América do Sul com uma ação integrada ao programa Sonhar o Mundo e em diálogo com a exposição ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, apresentando uma performance musical dedicada a ritmos sul-americanos. A atividade destaca a potência das trocas culturais e o papel da música na construção de pertencimento, diversidade e identidade. É um convite para reconhecer e celebrar as histórias e expressões que atravessam o continente.
Horário: 9h às 13hh
Local: Área externa
Grátis
13 de dezembro |Exibição de curta metragem documental - Se joga onde vive: Futebol Boliviano em São Paulo
O Museu do Futebol convida o público para uma visita mediada especial à exposição temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, um percurso que apresenta a intensidade, a diversidade e as múltiplas camadas que atravessam o futebol praticado em nosso continente. Nesta mediação, serão destacados aspectos do futebol boliviano em diálogo com o projeto Territórios do Futebol. A atividade é gratuita e aberta a todos os públicos, convidando visitantes de diferentes idades e repertórios a vivenciar uma experiência de mediação compartilhada.
Horário: 14h
Local: Auditório
Grátis
14 de dezembro |Visita mediada: Futebol boliviano em ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
Visita especial à exposição temporária ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, um percurso que apresenta a intensidade, a diversidade e as múltiplas camadas que atravessam o futebol praticado em nosso continente. Nesta mediação, serão destacados aspectos do futebol boliviano em diálogo com o projeto Territórios do Futebol. A atividade é gratuita e aberta a todos os públicos, convidando visitantes de diferentes idades e repertórios a vivenciar uma experiência de mediação compartilhada.
Em cartaz
Exposição Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
A mostra mergulha na história e na paixão pelo futebol nos países da CONMEBOL e propõe um olhar histórico, político e poético sobre o continente, revelando como o futebol expressa as contradições e emoções sul-americanas. Com curadoria de Luiza Romão, Matias Pinto e Gisele de Paula, a exposição reúne instalações audiovisuais, experiências interativas, obras e fotografias inéditas, oferecendo uma imersão sensorial no universo do futebol sul-americano.
Atividades educativas
O Museu do Futebol conta com um time do educativo que promove oficinas e jogos que aproximam o público da paixão pelo futebol. São brincadeiras, desafios de conhecimento, oficinas e muita coisa bacana para todas as idades. A programação completa está no site do Museu do Futebol.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Goodyear, Farmacêutica EMS e Itaú Unibanco; apoio da Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados, Grupo Zanchetta, Shopping Cidade São Paulo e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil e Pacaembu Autopeças como empresas parceiras e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
Nenhum comentário:
Postar um comentário