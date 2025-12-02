Portuguesa Santista acerta retorno do meia Danilo Pereira para a disputa da Série A3

Meia de 29 anos retorna à Briosa após passagem em 2023 e chega como importante reforço para 2026
A Portuguesa Santista confirmou a contratação do meia Danilo Pereira, de 29 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026. O jogador atuou nesta temporada por Grêmio Prudente, com o técnico Sérgio Guedes, e URT, onde conquistou o acesso à elite do Mineiro.
Ele retorna à Briosa após sua passagem em 2023, quando teve papel importante na campanha que levou o clube às quartas de final do Paulista da Série A2. Naquele ano, Danilo Pereira disputou 16 partidas e marcou três gols pelo clube.
``A expectativa é a melhor possível. A gente acredita muito no que o Sérgio propôs e no que o clube tem como objetivo. É uma situação diferente da que eu passei aqui, quando joguei na Série A2. Tive situações para não ter vindo, mas é uma escolha minha vir para a Portuguesa Santista. Muito por acreditar, muito pelo que eu passei aqui em 2023. Sei como a torcida impulsiona, como o clube se torna uma família. Expectativa é fazer com que a gente vá para a Série A2 de novo´´, disse Danilo.
Revelado pelo Rio Preto, Danilo construiu carreira sólida no futebol nacional e já passou por Atibaia, Boa Esporte, CEOV Operário, Portuguesa, onde conquistou o acesso ao Paulistão, Pouso Alegre, onde conquistou o acesso ao Brasileirão Série C, e Ferroviária, onde também subiu para a Série C.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Briosa
