Seis partidas abrem a 56ª edição da Copinha Sil 2026 no dia 2 de janeiro. Bicampeã da maior competição de base do mundo, a Ponte Preta estreia diante do Coritiba-PR pelo Grupo 14.
O primeiro jogo da competição será entre Meia Noite e Real-RR, às 8h45, pelo Grupo 14, com sede em Patrocínio Paulista. Pela mesma chave, Ponte Preta e Coritiba-PR duelam às 11h.
Outros dois grupos também movimentarão o primeiro dia de competição. Pelo Grupo 2, em Votuporanga, o time da casa receberá o Galvez-AC, às 15h45, enquanto o Grêmio-RS fará o duelo diante do Falcon-SE.
Já pelo Grupo 4, em Bálsamo, Mirassol e Forte-ES se enfrentarão às 16h15. Um pouco mais tarde, às 18h30, Sport-PE e Linense também entrarão em campo no primeiro dia de Copinha Sil.
Maior campeão da competição, o Corinthians fará a sua estreia no dia 3, em Jaú, contra o Trindade-GO, às 14h45. Vencedor da última edição, o São Paulo estará sediado em Sorocaba e entrará em campo somente no dia 4, diante do Maruinense-SE, às 11h.
Tricampeão, o Santos é outro clube a estrear no dia 4. A equipe da Baixada Santista jogará diante do Real Brasília-DF, às 19h30, em São Carlos. Bicampeão do torneio, o Palmeiras jogará somente no dia 5, em Barueri. O primeiro confronto alviverde será contra o Monte Roraima-RR.
Confira os jogos do primeiro dia de Copinha Sil 2026:
2 de janeiro
Grupo 2
15h45
Votuporanguense x Galvez-AC - YouTube Paulistão
18h
Grêmio-RS x Falcon-SE - CazéTV
Grupo 4
16h15
Mirassol x Forte-ES - YouTube Paulistão
18h30
Sport-PE x Linense - Xsports
Grupo 14
8h45
Meia Noite x Real-RR - YouTube Paulistão
11h
Coritiba-PR x Ponte Preta - Xsports
Clique aqui e confira o regulamento - 56ª Copinha Sil 2026
Clique aqui e veja a tabela - 56ª Copinha Sil 2026
