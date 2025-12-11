Um dos destaques do Guarani em 2025, Diego Torres inicia pré-temporada e projeta próximo ano

O Guarani iniciou, na semana passada, a preparação para a temporada de 2026. Entre os jogadores que se reapresentaram no Brinco de Ouro está o meia Diego Torres, um dos destaques do Bugre na última Série C do Campeonato Brasileiro e nome apontado como uma das referências técnicas da equipe para o próximo ano.
Na campanha da Série C, o argentino teve papel decisivo, especialmente na segunda fase da competição. Diego Torres participou diretamente de gols em três jogos consecutivos e, somando os dez últimos compromissos do Guarani no torneio, esteve envolvido em seis gols, números que reforçam sua importância na reta final da temporada.
``Fico feliz pelo que consegui produzir ao longo da Série C. Foram jogos muito intensos e decisivos, e poder ajudar o Guarani com gols e assistências foi importante. Infelizmente não conseguimos o acesso, mas agora é seguir evoluindo e lutar por esse objetivo no próximo ano´´, destacou Diego Torres.
Com o elenco já em ritmo de pré-temporada, o meia projeta um ano de desafios e crescimento. O início oficial está marcado para o dia 11 de janeiro, quando o Guarani enfrenta o Primavera, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.
``A pré-temporada é o momento de ajustar detalhes, ganhar ritmo e fortalecer o grupo. Sabemos que o Campeonato Paulista começa muito forte e exige alto nível desde a primeira rodada. Estamos trabalhando com seriedade para chegar bem preparados e fazer uma temporada sólida em 2026´´, finalizou o argentino.
