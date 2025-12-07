Aos 40 anos, Filipe Luís é campeão e vira o nono técnico mais jovem a vencer a Série A

A carreira é curta, mas já conta com feitos impressionantes. Filipe Luís liderou o Flamengo rumo ao título de campeão brasileiro aos 40 anos. Mais precisamente, aos 40 anos, três meses e 25 dias. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que isso torna Filipe Luís o nono técnico mais jovem da história a conquistar a competição mais importante no âmbito nacional.
A precocidade impressiona por colocá-lo à frente de alguns dos mais importantes técnicos da história do futebol brasileiro, como Telê Santana, Carlos Alberto Parreira e Vanderlei Luxemburgo. Para descobrir o feito, o levantamento checou a idade exata dos 42 técnicos diferentes que já conquistaram o título nacional.
Recorde é de Paulo César Carpegiani, campeão aos 33 anos
O Flamengo parece ter predisposição para apostar em treinadores jovens e colher os frutos disso. O técnico mais jovem a vencer o Campeonato Brasileiro foi Paulo César Carpegiani, aos 33 anos. Ele foi campeão com o Flamengo em 1982.
No ano seguinte, o time carioca repetiu a estratégia e deu certo. Coube a Carlos Alberto Torres, que estava a dois meses de completar 39 anos, celebrar o título de campeão brasileiro à frente do Flamengo, em 1983.
Filipe Luís se torna o terceiro técnico mais jovem da história do Flamengo a vencer o título brasileiro, atrás de Carpegiani e Torres e imediatamente à frente de Cláudio Coutinho, técnico do primeiro título brasileiro do rubro-negro, em 1980, então aos 41 anos.
Filipe Luís supera lendas do futebol brasileiro
Com o feito, Filipe Luís superou em precocidade alguns dos mais importantes treinadores da história do futebol brasileiro. Telê Santana conquistou seu primeiro brasileiro, com o Atlético-MG, em 1971, poucos dias mais novo que Filipe Luís - 38, para ser mais exato.
Outro gigante que foi campeão brasileiro muito jovem, mas ainda assim mais velho que Filipe Luís é Vanderlei Luxemburgo, campeão à frente do Palmeiras em 1993, com 41 anos.
Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo à frente da seleção brasileira em 1994, foi campeão brasileiro comandando o Fluminense uma década antes. Na ocasião, também era jovem, tinha apenas 41 anos.
Os dez técnicos mais jovens a vencer o Campeonato Brasileiro:
1- Paulo César Carpegiani (Flamengo, 1982): 33 anos e 77 dias
2 - Floriano Peixoto Correa (Atlético-MG, 1937): 33 anos e 276 dias
3 - Mário Travaglini (Palmeiras, 1967) - 35 anos e 243 dias
4 - Zagallo (Botafogo, 1968) - 38 anos e 56 dias
5 - Carlos Alberto Torres (Flamengo, 1983) - 38 anos e 255 dias
6 - Carlos Alberto Silva (Guarani, 1978) - 38 anos e 364 dias
7 - Paulo Autuori (Botafogo, 1995) - 39 anos e 121 dias
8 - Lula (Santos, 1961) - 39 anos e 318 dias
9 - Filipe Luís (Flamengo, 2025) - 40 anos e 128 dias
10 - Telê Santana (Atlético-MG, 1971) - 40 anos e 146 dias
