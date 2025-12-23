Tabela da Série A4 do Paulista é detalhada!

As datas, locais e horários dos confrontos da Série A4 do Campeonato Paulista, o popular Paulistão A4 foram definidas nesta terça-feira (23/12). A competição tem início na sexta-feira, 30 de janeiro, e tem a data da decisão marcada para o domingo, 10 de maio. Todas as partidas do campeonato terão transmissão ao vivo do canal do Paulistão no YouTube.
Barretos e Colorado Caieiras abrem a competição na sexta-feira (30), às 20h, em Barretos. A primeira rodada será toda encerrada no sábado (31) com Ecus x Comercial, Jabaquara x Nacional e Tanabi x Lemense se enfrentando às 15h; Inter de Bebedouro e São Caetano às 16h; São-Carlense e Araçatuba às 19h; enquanto Penapolense x Joseense e Vocem x Taquaritinga encerram a rodada às 19h30.
As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase rebaixando os dois piores e classificando os 8 times melhor classificados às quartas de final. A partir desta fase a competição será em mata-mata e, em caso de empate no placar agregado, prevalecerá e melhor campanha na somatória das fases.
Clique aqui e confira a tabela detalhada do Paulistão A4
Nenhum comentário:
Postar um comentário