Tabela básica e regulamento do Paulistão A4 estão definidos


A tabela básica de jogos do Paulistão A4 2026 está definida. A competição tem início no primeiro final de semana de fevereiro e a decisão está prevista para o dia 10 de maio. Todas as 134 partidas terão transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube.

Com a manutenção do modelo do campeonato, as 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando as 8 melhores ao mata-mata. As quartas, semi e finais do Paulistão A4 serão decididas em jogos de ida e volta, com as equipes de melhores campanhas tendo a vantagem do empate no placar agregado e mandando o segundo jogo em casa.

Campeão e vice da Bezinha desta temporada, Tanabi e Ecus estreiam diante de Lemense e Comercial, respectivamente, ambos rebaixados da Série A3 neste ano. Semifinalistas em 2025, Araçatuba e Nacional jogam fora de casa diante de Grêmio São-Carlense e Jabaquara.

Inter de Bebedouro, Barretos, Penapolense e Vocem estreiam em casa diante de São Caetano, Colorado Caieiras, Joseense e Taquaritinga, respectivamente.


Clique aqui e confira a tabela básica do Paulistão A4


Clique aqui e conheça o regulamento do Paulistão A4 2026

