Jabaquara apresenta equatoriano e colombiano para a disputa da Série A4 do Paulista

Zagueiro Perea e lateral Kaleth já trabalham com o técnico Adriano Piemonte
O Jabaquara terá dois reforços “importados” para a disputa da edição 2026 do Campeonato Paulista da Série A4. O zagueiro equatoriano Perea e o lateral direito Kaleth assinaram contrato com o clube santista e já estão trabalhando sob o comando do técnico Adriano Piemonte para a competição que será realizada a partir de 1º de fevereiro.
``O Perea e o Zaleth são atletas jovens, mas já com rodagem. Será a primeira vez que irão jogar fora de seus países, mas já se mostram adaptados e estão apresentando muita qualidade e empenho nos treinamentos. Acredito que serão peças importantes para nos ajudar a fazer grande campanha e lutar pelo acesso para a Série A3´´, declarou Piemonte, que pela quinta temporada está à frente do Leão da Caneleira.
DUPLA NACIONALIDADE
Filho de equatorianos, Johann Perea Zambrano nasceu em Hamburgo, na Alemanha, mas ainda criança se mudou para o país sul-americano e detém a dupla nacionalidade.
O defensor de 26 anos de idade tem 1,95 de altura e pesa 90 quilos. Entre os clubes do Equador em que atuou, destaque para o América, Universitário, LDU Cuenca e Daquilema.
KALETH
Já o lateral Hander Kaleth Zabala Angulo é colombiano da cidade de Cali. Com a possibilidade de exercer também a função de volante, o atleta de 20 anos de idade tem 1,80 de altura e pesa 72 quilos. Em seu currículo, dois clubes da primeira divisão do país vizinho: Fortaleza e La Equidad.
Fonte e foto: Tática assessoria
