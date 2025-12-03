De olho em 2026, Kauã Jesus vê temporada positiva pelo Guarani

Jogador foi um dos destaques do Bugre na última edição da Série C do Brasileiro
Emprestado pelo São Bernardo, Kauã Jesus vivenciou uma temporada de muitos aprendizados pelo Guarani. Colecionando experiências que o fizeram projetar um novo ano positivo com a camisa do Bugre.
``Minhas expectativas são das melhores, estou bastante confiante que farei ótima temporada de 2026. Venho de uma sequência de jogos que me ajudou muito na Série C e, por isso, vou trabalhar para evoluir a cada dia´´, contou.
Já sobre vestir uma das camisas mais tradicionais do futebol paulista, o meia-atacante ressalta a importância que o time de Campinas teve pela sua evolução profissional.
``Esse ano foi muito positivo. No início foi um pouco difícil, mas no segundo semestre tomei uma decisão com os meus empresário de ir para o Guarani. Isso me ajudou muito para ter uma sequência´´, disse antes de completar.
``Foi uma virada de chave na minha carreira eu vir para o Guarani. Eles me abriram as portas e confiaram em mim. Fiz um belo trabalho pelo clube´´, concluiu.
