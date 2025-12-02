Destaque do São José-RS na Série D é o novo reforço da Portuguesa para temporada de 2026

Atacante Renê, que marcou sete gols em 15 jogos pelo São José-RS, assinou com a Portuguesa até o fim da próxima temporada
A Portuguesa SAF oficializa a contratação do atacante Renê, de 22 anos, um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Rápido, agressivo e dono de excelente leitura ofensiva, o jovem chamou atenção ao marcar sete gols em 15 partidas pelo São José (RS), sendo uma das principais peças da campanha da equipe na competição.
Formado na base do Tirol (CE), onde conquistou o título cearense Sub-20, Renê viveu duas temporadas de forte evolução no futebol gaúcho. Em 2025, somando todas as competições, balançou as redes 10 vezes em 32 jogos. No ano anterior, em 2024, disputou o Campeonato Brasileiro da Série C e foi campeão da Copa Gaúcha, marcando o gol decisivo — conquista que levou o São José à Copa do Brasil nesta temporada.
Atleta alto, leve e muito veloz, Renê é um extremo que atua majoritariamente pelos lados, mas também pode exercer função mais central quando necessário. Para o novo atacante rubro-verde, a expectativa é de retribuir a oportunidade de defender a Lusa.
``É um sonho vestir a camisa da Portuguesa. É um clube histórico, gigante, e poder disputar o maior estadual do país é uma responsabilidade enorme. Chego muito motivado e espero retribuir em campo toda a confiança com trabalho, dedicação e gols´´, afirmou o novo reforço.
O vice-presidente de futebol, Tadeu Oliveira Júnior, destaca os desafios em fechar a contratação de Renê e revela interesse de outros clubes pelo jogador.
``Esse perfil de jogador chama muito a atenção do mercado, por isso foi uma negociação complicada, com clubes de divisões maiores interessados, mas fomos felizes em concluir com sucesso sua contração. O Renê é um extremo com muita mobilidade, boa definição e capacidade de atacar os espaços. Pode jogar aberto ou centralizado, tem números importantes e ainda carrega grande margem de crescimento´´, afirmou.
Com contrato até o fim de 2026, Renê realizou todos os exames médicos e já integra o elenco rubro-verde nesta pré-temporada.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
