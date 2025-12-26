Oeste, que já foi de Itápolis, esteve em Barueri, agora virou Osasco Sporting na Série A2 do Paulista

É uma tristeza que vem acontecendo essa situação aos montes no futebol paulista. Grêmio Barueri, que virou Grêmio Prudente, que voltou para Barueri e faliu por falta de identidade com a torcida, por exemplo. Ou Red Bull Brasil, que comprou o Bragantino, e virou Red Bull Bragantino, assumindo o lugar do ex-clube de Bragança Paulista.
Agora estamos vivendo isso na cidade de Osasco, que, na teoria, já tem outros três clubes profissionais: Grêmio Osasco Audax, Grêmio Esportivo Osasco e o Osasco Futebol Clube. Porém, a partir de 2026, terá um quarto: Osasco Sporting.
Na verdade, o Oeste Barueri, que antes era Oeste, de Itápolis, agora jogou na lata do lixo o nome Oeste e virou Osasco Sporting, trocando inclusive o uniforme rubão pelo azul e branco, cores da cidade de Osasco.
O motivo: O Oeste tinha o seu Centro de Treinamento em um terreno cedido pela Prefeitura de Barueri e jogava, gratuitamente, na Arena Barueri. Mas o estádio foi adquirido pelo prazo de 30 anos pelo Grupo Crefisa, da empresário Leila Pereira (presidente do Palmeiras), e deixou de saer cedido ao Oeste, que passou a jogar em Osasco.
Além disso, o Oeste foi desalojado do Centro de Treinamentos, local que a prefeitura vai usar para fazer hospital e postos de saúde. Sem moral na cidade de Barueri, coube ao clube mudar para a vizinha cidade de Osasco. E para agradar a prefeitura local, claro, o Oeste mudou radicalmente o seu conceito de futebol.
Veja o comunicado na íntegra:
``O mais novo clube da cidade de Oz chegou! O Osasco Sporting nasce de uma história construída ao longo de décadas no futebol paulista. Uma trajetória feita de trabalho, superação e identidade, que agora ganha um novo capítulo ao encontrar a cidade de Osasco.
Mais do que uma mudança de endereço, este é um reencontro do futebol com uma cidade que respira esporte. O Osasco Sporting chega para ocupar essa lacuna, com respeito ao passado e um olhar firme para o futuro.
Carregamos conosco toda a história que nos trouxe até aqui, mas entendemos que cada cidade constrói sua própria identidade. Em Osasco, iniciamos um novo ciclo: moderno, transparente, organizado e com valores bem definidos. Um clube que acredita no futebol como ferramenta de pertencimento, orgulho e transformação.
Nosso propósito é claro: recolocar Osasco no mapa do futebol, aproximar o torcedor do clube e fazer com que o cidadão osasquense se reconheça em campo, nas arquibancadas e fora delas. Queremos que a cidade volte a viver o futebol, que as famílias se reencontrem nos estádios e que as novas gerações cresçam sonhando com a camisa do Osasco Sporting.
Este projeto só faz sentido com a cidade ao nosso lado. O Osasco Sporting não chega para impor uma identidade, mas para construí-la junto com sua torcida, seus parceiros e sua comunidade. Cada passo, cada vitória e cada desafio serão compartilhados.
Osasco, este clube é seu.
E a história que começa agora pode ser a mais bonita de todas.
Osasco Sporting
O mais novo clube da cidade de Oz ´´
