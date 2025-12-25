quinta-feira, 25 de dezembro de 2025

Encontro de ideias reúne 22 clubes na FPF para traçar planos para a Bezinha de 2026


A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu um ``Encontro de Ideias´´ entre clubes que têm o interesse em participar do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2026, a popular Bezinha. A reunião aconteceu de forma presencial, no Edifício Pelé, sede da entidade, em São Paulo.

O encontro deu aos clubes participantes a chance de propor ideias, fazer críticas e colocações que julgarem pertinentes em relação aos últimos anos. O fato de não haver representantes na reunião desta segunda-feira (22) não inviabiliza a participação na competição, que terá o pré-conselho de forma virtual em 22 de janeiro, e o Conselho Técnico, presencial, em 11 de fevereiro.

Da mesma forma, os clubes que estiveram presentes no encontro de ideias, precisarão estar regulares em todos os departamentos da FPF para ter a sua participação confirmada no conselho técnico do dia 11 de fevereiro, às 15h.


Confira os clubes que participaram da reunião na segunda-feira (22/12):


Associação Atlética Flamengo (Guarulhos)

Associação Desportiva Manthiqueira (Guaratinguetá)

América Futebol Clube (São José do Rio Preto)

Associação Desportiva Guarulhos

Associação Esportiva Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo)

Barcelona Esportivo Capela (Capital)

Clube Atlético Assisense (Assis)

Grêmio Catanduvense De Futebol (Catanduva)

Grêmio Esportivo Mauaense (Mauá)

Grêmio Esportivo Osasco

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

Independente Futebol Clube (Limeira)

Itaquaquecetuba Athletico Club Ltda.

José Bonifácio Esporte Clube

Mauá Futebol Treinamentos E Esportes Ltda

Mogi Mirim Esporte Clube

Olímpia Futebol Clube

Paulínia Futebol Universitário

São Carlos Futebol Clube Ltda.

Sociedade Esportiva Matonense (Matão)

Sporting Club Paulinense (Paulínia)

União Mogi Das Cruzes Futebol Clube

Votoraty Futebol Clube (Votorantim)

