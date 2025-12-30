Gramado da Arena Fonte Luminosa passa por revitalização e fica pronto para a Copinha 2026

Gramado da Arena Fonte Luminosa, campo da Ferroviária, em Araraquara, passa por revitalização e fica pronto para a Copinha 2026
Campo natural da Arena, em Araraquara, recebe jogos da Ferroviária nas três primeiras rodadas do torneio; gestão e modernização do complexo estão sob responsabilidade da REVEE desde 2023. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcada por jogos em sequência e alto desgaste físico, o gramado é parte decisiva do espetáculo.
Às vésperas da 56ª edição do torneio, que começa em 2 de janeiro de 2026, a Arena Fonte Luminosa chega preparada para mais uma edição da principal competição de base do país.
Pela programação da edição de 2026, o estádio que integra o complexo do Distrito Revee, em Araraquara (SP), recebe os jogos do Grupo 15 — formado por Ferroviária, Quixadá (CE), América (RJ) e Cuiabá (MT) — nos dias 4, 7 e 10 de janeiro, sempre com a equipe da casa em campo. As partidas correspondem às três primeiras rodadas do torneio, que reúne 128 equipes de todo o país e impõe alta exigência ao gramado em sequência curta de jogos.
O campo é totalmente natural, com grama do tipo Bermuda Celebration, dimensões oficiais de 105 x 68 metros, sistema de drenagem em espinha de peixe e irrigação automatizada. O modelo favorece a rápida recuperação do gramado mesmo em períodos de uso intenso, característica essencial para uma competição com calendário apertado como a Copinha.
Desde 2024, a REVEE adotou as recomendações da FIFA para controle de uso do gramado, com intervalos mínimos de 72 horas entre atividades. A mudança reduziu significativamente a carga anual e elevou o padrão do campo, que recebeu nota 4 (em escala de 5) no Programa Gramados do Estado de São Paulo, conduzido pela CBF e pela Federação Paulista de Futebol.
``A nota mostra que o caminho adotado funciona, mas o foco agora é evoluir. O planejamento de uso, a aplicação de tecnologia e a manutenção contínua são fundamentais para manter a regularidade do gramado e criar condições para elevar ainda mais o padrão nas próximas temporadas´´, afirma Bruno Coelho, coordenador de operações da REVEE.
Oficialmente denominado Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, o equipamento é um dos principais palcos do futebol no interior paulista. A arena conta com arquibancada coberta e capacidade para até 20.082 torcedores, 15 cabines de imprensa, sala de imprensa, centro médico, posto policial, bilheterias, vestiários completos e áreas operacionais, atendendo às exigências técnicas para jogos oficiais e transmissões.
Além do estádio, o Distrito Revee reúne outros espaços que integram o complexo esportivo e de eventos da cidade, como o Ginásio Poliesportivo Gigantão, o Centro de Convenções, o Pavilhão de Exposições e a Esplanada de Eventos, utilizados ao longo do ano para atividades esportivas, culturais e corporativas.
Nesse contexto, a REVEE busca um parceiro estratégico para integrar-se ao Distrito por meio de um naming right, com o objetivo de fortalecer a marca, ampliar a atratividade do complexo e impulsionar a expansão e a valorização do ativo. Atualmente, existem conversas em estágio inicial, com expectativa de conclusão da parceria ainda no primeiro trimestre de 2026.
Desde 2023, a REVEE é responsável pela gestão e modernização de todo o complexo, período em que já foram realizados mais de 270 eventos, consolidando o Distrito Revee como um dos principais polos de esporte, entretenimento e negócios do interior paulista.
A Copinha segue até o dia 25 de janeiro, data tradicional da final, e permanece como a principal vitrine do futebol de base no Brasil.
Sobre a REVEE
A REVEE é uma empresa especializada em soluções de infraestrutura para o entretenimento, fundada por executivos especializados no desenvolvimento de complexos de entretenimento, gestão imobiliária e administração de recursos. Com um portfólio diversificado e quatro frentes de negócio — Real Estate, Gestão de Venues, Entretenimento e Experiência — a REVEE se dedica à criação, revitalização e operação de espaços para eventos. No Real Estate, a empresa constrói, transforma e desenvolve estruturas subutilizadas em locais multifuncionais e versáteis. Como gestora de espaços, opera e administra centros de convenções, arenas multiuso, e lugares para eventos esportivos, culturais e sociais. Já na área de Entretenimento, a REVEE explora novas experiências, contribuindo com o crescimento econômico e cultural dos destinos onde atua. https://revee.com.br
