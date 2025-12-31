quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

Paulistão 2026 terá finais em jogos ida e volta


A Federação Paulista de Futebol (FPF) vem a público agradecer o diálogo e abertura do presidente da CBF, Samir Xaud e sua diretoria, para a elaboração do complexo calendário do futebol brasileiro de 2026 e suas recentes adequações.

Nos últimos dias, a diretoria da CBF conduziu o ajuste de calendário para acomodar a Supercopa do Brasil, entre Corinthians x Flamengo, com muita abertura, o que possibilitou ao Paulistão Casas Bahia 2026 ter duas finais, atendendo o desejo dos clubes.

As finais, portanto, ocorrerão nos dias 4/3 e 8/3, com jogos de ida e volta. 

