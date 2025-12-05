sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Natal Sem Fome 2025: Jogo beneficente promovido por Narciso será realizado na próxima terça-feira na Vila Belmiro, em Santos


Evento vai reunir grandes nomes no estádio do Peixe. Ingresso será dois quilos de alimento não perecível


Um dos jogos beneficentes mais tradicionais do País, o Natal Sem Fome tem data e local confirmados. O evento organizado pelo técnico Narciso será realizado na próxima terça-feira (9/12), às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

Em sua 21ª edição, a partida festiva irá contar com a participação de nomes conhecidos do esporte, do meio artístico e do mundo digital.

Aceitaram o convite de Narciso os jogadores Robinho Jr e JP Chermont (Santos); Carlos Vinícius (Grêmio), Lucas Crispim (Fortaleza), Denílson (Cuiabá), Serginho (Ponte Preta) e Alef Manga, entre outros.

Também são aguardados os ex-atletas Giovanni, Marcos Assunção, Ricardo Oliveira, Madson, Leandro Castán, André Balada, Gabriel e Domingos, além dos influencers digitais Fausto Carvalho (Jorginho), Brabo Gordinho e Tcar.

Outros convidados de destaque são os MCs Livinho, Tuto e GP.

INGRESSO = DOIS QUILOS DE ALIMENTO

Para participar do Natal Sem Fome 2025, basta doar dois quilos de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. A troca dos ingressos poderá ser realizada em frente aos portões 7/8 da Vila Belmiro, na segunda-feira (08), das 14 às 18 horas, e também no dia do jogo, a partir das 10 horas da manhã.

Quem mora em São Vicente tem a opção de trocar os alimentos pelos ingressos na loja Roma Calçados, localizada na Rua Frei Gaspar, 691, no Centro. O atendimento será realizado na segunda-feira, das 14 às 18 horas, e na terça, das 10 às 18 horas.

``Todos os alimentos doados pelo público e por empresas parceiras serão entregues a entidades assistenciais da Baixada Santista. O objetivo é fazer uma grande festa e ajudar as pessoas mais necessitadas, que poderão passar um Natal mais feliz´´, acrescentou Narciso, que desde 2005 promove jogos beneficentes em Santos e em outras cidades do estado.









Fonte e foto: Tática Assesoria

