Revelado na base, meia Thiago Bispo retorna ao Jabaquara para disputa da Série A4

Atleta vestiu também as camisas do EC São Bernardo e Coimbra-MG
Após dois anos fora de casa, Thiago Bispo está de volta ao Jabaquara. O meio-campista de 19 anos de idade, que entre 2021 e 2023 se destacou nas categorias de base do clube santista, já treina com o elenco profissional do Leão da Caneleira que se prepara para a disputa da próxima edição do Campeonato Paulista da Série A4.
``Joguei pelo EC São Bernardo em 2024 no primeiro semestre deste ano e, em seguida, pelo Coimbra de Minas Gerais. Fiquei muito feliz com o convite do técnico Adriano Piemonte para integrar o elenco na Série A4 e empenho não está faltando nos treinos para ajudar a equipe no estadual´´, declarou o reforço rubro-amarelo.
Thiago Bispo Duarte nasceu em Santos no dia 23 de junho de 2006. O meia, que atua também como segundo volante, tem 1,76 de altura e pesa 77 quilos.
ESTREIA EM CASA
A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada da competição, confirmando a estreia do Jabuca para o dia 31 de janeiro, um sábado, diante do Nacional da Capital. A partida está programada para as 15 horas, no Estádio Espanha.
Nas quatro rodadas seguintes, o Leão irá enfrentar o São Caetano (7 de fevereiro, no ABC), Joseense (11/02, em Santos), Colorado Caieiras (14/02, fora) e o Tanabi (21/02, no interior).
Fonte e foto: Tática Assessoria
