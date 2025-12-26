sexta-feira, 26 de dezembro de 2025

Em vídeo, Robinho, ex-Palmeiras, Santos e Mogi Mirim, anuncia aposentadoria como atleta profissional


O ex-jogador assume a função de auxiliar técnico no Náutico 



Com 15 títulos, mais de 820 jogos na carreira e mais de 100 gols marcados, o meia Robinho decidiu encerrar a sua trajetória como atleta profissional de futebol. Aos 38 anos, ele anunciou a aposentadoria em vídeo publicado em seu perfil no Instagram (@robsonsignorini). Clique aqui para conferir.

Ele também fez questão de relembrar os clubes e valorizou fatos marcantes da carreira.

Em seu depoimento de término de carreira, Robinho agradeceu a todos que fizeram parte da sua trajetória, seja dentro ou fora das quatro linhas. Tendo vestido uniformes de peso do futebol brasileiro, entre eles: Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Paysandu, o meia seguirá no universo futebolístico, porém, agora exercendo a função de auxiliar técnico.

Robinho, inclusive, já foi anunciado na comissão técnica do Naútico ao lado do treinador Hélio dos Anjos.








Fonte: AV




