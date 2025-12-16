Juventus anuncia meia do Corinthians para a disputa da Copinha

Lucas Fernandes, de 18 anos, foi campeão da Paulista Cup pelo Corinthians
O Juventus, tradicional clube da Mooca, anunciou a chegada do meio-campista Lucas, atleta formado nas categorias de base do Corinthians, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Conhecido pela intensidade, dinâmica e boa leitura de jogo, o garoto chega ao popular Moleque Travesso para agregar qualidade ao setor de criação e fortalecer a equipe na principal competição daas categorias de base.
Na Copinha, o Juventus será o mandante do Grupo sediado no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a tradicional Javari, onde enfrentará Retrô-PE, São Bento-SP e Cascavel-PR na primeira fase. A presença de Lucas é vista pela comissão técnica como um reforço importante para encorpar o elenco e aumentar o potencial competitivo da equipe.
O Juventus-SP estreia na Copinha em 3 de janeiro, às 13h, contra o Cascavel.
Foto: Corinthians/Divulgação -
Nenhum comentário:
Postar um comentário