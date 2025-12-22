Denner retorna ao Noroeste apostando em objetivo maior no Paulistão

Após 18 anos, o Noroeste voltará a disputar uma competição nacional. O clube alvirrubro garantiu vaga na Série D 2026 após a campanha do Campeonato Paulista deste ano. Um dos destaques do Norusca no estadual 2025 foi o meia Denner, que depois acabou emprestado ao Anápolis e Paysandu.
Depois de cumprir os empréstimos, Denner está de volta ao Noroeste e já em pré-temporada enalteceu a evolução do clube nos últimos meses.
``O clube como um todo tem crescido bastante. Investiu numa nova academia, que nos ajudará no processo físico. Nossa preparação tem sido muito boa. Creio que chegaremos num bom nível técnico e físico para a nossa estreia no Paulistão 2026´´, declarou o meia.
O primeiro compromisso do Noroeste no estadual do próximo ano será em casa contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 11 de janeiro. Na opinião de Denner largar no Paulistão já como mandante será importante para o Norusca.
``O nosso torcedor é um diferencial. Nos apoiou muito na campanha de 2025 e tenho certeza que o incentivo será ainda maior no próximo ano. Até porque temos um objetivo mais audacioso. Queremos a classificação. Sabemos que não tem jogo fácil no Paulistão. Enfrentaremos um rival da elite do futebol brasileiro já na estreia. Mas, faremos de tudo para largarmos bem e ganharmos confiança para sequência da competição´´, concluiu.
