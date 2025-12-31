Estádio Ícaro de Castro Mello ganhará nova raia, telões e mais de 10 mil novos assentos

Modernização do espaço, no Complexo do Ibirapuera, prevê investimento de R$ 70 milhões e tem previsão de entrega para o próximo semestre
O Governo de São Paulo avança na modernização do Estádio Ícaro de Castro Mello, com entrega prevista para o primeiro semestre de 2026. A expectativa é que o evento inaugural do espaço, mantido pela Secretaria de Esportes, seja um campeonato de atletismo com atletas de comunidades do estado de SP. A estimativa de investimento total é de cerca de R$ 70 milhões. A operação é conduzida em parceria entre a Sesp e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).
A modernização abrange pista, banheiros, arquibancadas e canteiros, visando conforto e uso como centro de treinamento e competições. Prevê ainda plataforma para pessoas com deficiência, dois telões, novos guarda corpos, mais de 11 mil assentos, sanitários acessíveis e recuperação da estrutura histórica em concreto, respeitando sua preservação. Na pista, será construída a 9ª raia, além de uma pista de aquecimento. Vestiários e estruturas de apoio aos atletas serão reformados e modernizados.
Em dezembro a obra atingiu 30% de execução. Sem receber competições oficiais desde 2015, o complexo esportivo ganhou sobrevida em dezembro de 2024, quando o Governo do Estado de São Paulo firmou contrato com um consórcio de empresas para a reforma, restauro e modernização do espaço.
O projeto de remodelação do Estádio preserva os elementos tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), atende à certificação Classe 1 da World Athletics e cumpre normas de acessibilidade, segurança e sanitárias.
``A reabertura do Estádio Ícaro de Castro Mello é uma medalha para a nossa gestão. Devemos essa entrega ao esporte paulista e brasileiro. Alguns dos maiores ícones do atletismo nacional se formaram e competiram nesse espaço. Com o complexo reformado e utilizado em sua plenitude, podemos continuar escrevendo a história e renovando o nosso catálogo de ídolos´´, afirma a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.
Histórico
Inaugurado em 21 de agosto de 1954, o Estádio Ícaro de Castro Mello fez fama pela sua versatilidade. Além de abrigar competições de atletismo, o local foi palco de partidas de futebol e de shows históricos, como os de Black Sabbath, em 1992, e Elton John, em 1995.
