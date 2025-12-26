Jabaquara contrata o lateral esquerdo Ermeson para a disputa da Série A4 do Paulista

Em primeiro lugar é preciso uma explicação. O cara do cartório devia ter tomado umas e outras a mais quando escreveu o nome Ermeson, de maneira errada, que não foi percebido pelos pais, e o que seria Emerson virou definitivamente Ermeson. Dito isso:
O Jabaquara acertou com mais um importante reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4. Lateral esquerdo de 23 anos de idade, Ermeson assinou contrato com validade até o término da edição 2026 do estadual e já está treinando com o elenco.
``Trabalhei com o Marcos Bruno (auxiliar técnico e supervisor do Jabuca) no União de Mogi das Cruzes e quando ele me convidou para vir para o Jabaquara não pensei duas vezes. O ambiente de trabalho é excelente e o professor Adriano Piemonte tem feito uma preparação muito boa. A expectativa é muito boa para fazer grande campanha´´, declarou.
DO MARANHÃO PARA SÃO PAULO
Ermeson Douglas Vieira é maranhense da cidade de Bacabal, onde nasceu no dia 19 de abril de 2002. O atleta tem 1,80 de altura e pesa 85 quilos.
Além do União de Mogi, o lateral atuou também pelo Manthiqueira, União Suzano, Ecus Suzano, Cerrado-GO e Capital-TO, com o qual obteve o acesso para a primeira divisão estadual no ano de 2019.
Fonte e foto: Tática Assessoria
