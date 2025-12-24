FPF e Rivalo anunciam maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro

A Federação Paulista de Futebol e a Rivalo, uma das marcas pioneiras em apostas esportivas na América Latina, firmaram acordo para o maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro, consolidando a casa como a principal apoiadora do esporte no estado e uma das maiores investidoras do país.
A marca adquiriu um pacote que inclui placas de jogos no Paulistão A1 bem como naming rights do Paulistão A2, Paulistão A3, Paulistão A4 e Copa Paulista. A Rivalo também estampará a camisa do Capivariano na A1 e de 45 dos 48 times participantes destas quatro últimas competições em 2026, tornando-se com 46 equipes a maior patrocinadora do futebol brasileiro. A iniciativa garante uma nova fonte de receita anual para os clubes, fortalecendo toda a cadeia do futebol estadual.
A FPF ofereceu o benefício aos clubes dessas competições, atuando como elo entre patrocinador e agremiações, garantindo um modelo coletivo, transparente e inovador. A Rivalo também patrocinará o Programa de Integridade da FPF, pioneiro no combate à manipulação de jogos no Brasil.
``Este projeto irá redefinir o conceito de patrocínio esportivo no Brasil. Além de inovador, o acordo com a Rivalo potencializa pilares estratégicos do futebol paulista´´, diz o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.
``É um modelo único e inédito. Jamais uma marca patrocinou, ao mesmo tempo, 46 clubes e cinco competições. Isso representará uma receita extra aos clubes em um conceito inovador e inédito, com potencial de crescimento para as próximas temporadas´´, conclui.
Para a Rivalo, o acordo reforça o compromisso de longo prazo com o futebol brasileiro e, especialmente, com o futebol paulista, reconhecido historicamente como um dos principais celeiros de craques do país.
``O futebol paulista é uma das bases do futebol brasileiro. É onde surgem muitos talentos, histórias e paixões que depois ganham o mundo. Ao apoiar essa estrutura, da base ao topo da pirâmide, a Rivalo assume um compromisso sem precedentes com o desenvolvimento do esporte, de forma ampla, responsável e sustentável´´, afirma Daniel Eskinazi, Diretor-Geral da Rivalo.
``Ser a principal parceira da Federação Paulista de Futebol e estar presente em quase todos os clubes dessas competições é algo comparável, em escala, a apoiar uma Copa do Mundo inteira. É um projeto que valoriza o coletivo, fortalece os clubes e reafirma nosso propósito de investir no futebol que forma atletas, torcedores e histórias´´, completa o executivo.
O pontapé inicial dos patrocínios será já na estreia do Paulistão, em 10 de janeiro, com o Capivariano. O Paulistão A2 Rivalo começará no dia 11 de janeiro.
Sobre a Rivalo
A Rivalo é uma das marcas mais tradicionais de apostas esportivas na América Latina. Oferece uma plataforma robusta de apostas esportivas e um portfólio completo de jogos de cassino, com foco em tecnologia, segurança e experiência para seus jogadores. A marca é operada desde 1º de janeiro de 2025 pela Olavir Ltda. que possui uma licença federal concedida pelo Ministério da Fazenda.
