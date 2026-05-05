Após acesso, lateral Cauan Caruso garante Inter de Bebedouro forte na luta pelo título do Paulistão A4

Internacional de Bebedouro e Penapolense iniciam nesta quarta-feira (6/5) a disputa da decisão do Campeonato Paulista da Série A4. O jogo de ida será realizado às 20 horas, no Estádio Tenente Carriço, na cidade de Penápolis, com a volta programada para o próximo sábado (9), no Estádio Sócrates Stamato.
Destaque da campanha em que o Lobo Vermelho obteve a promoção para a Série A3, o lateral direito Cauan Caruso garante que o pensamento do elenco é levantar a taça.
``O principal objetivo, que era o acesso, foi alcançado e fizemos grande festa após o jogo do sábado passado com o São-Carlense. Mas bater campeão será uma forma de coroar o excelente trabalho de todos os atletas, comissão técnica e dirigentes. Respeitamos o Penapolense, mas estamos focados para lutar pelo título e dar esse grande presente para nossa torcida´´, declarou o jovem ala de 22 anos de idade.
A Inter de Bebedouro chega à final do Paulistão A4 credenciada por uma excelente trajetória. Em 19 jogos, a equipe da Capital da Laranja soma 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 29 gols marcados e somente oito sofridos.
Foto: Divulgação / Inter de Bebedouro - Fonte: Tática
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